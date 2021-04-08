«Мерседес» серьёзно урезал зарплату Льюису Хэмилтону

https://static.news.ru/photo/d0a930a8-987c-11eb-9b64-96000091f725_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: Dppi/Global Look Press

Стали известны зарплаты пилотов «Формулы-1» в сезоне-2021. Информацию опубликовало издание RaceFans.

Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потерял $10 млн по сравнению с прошлым годом. Годовая зарплата британца составила $30 млн. Однако он остаётся самым высокооплачиваемым спортсменом «Королевских гонок».

На втором месте находится Макс Ферстаппен («Ред Булл») с зарплатой в $25 млн.

Тройку самых высокооплачиваемых гонщиков закрывает Фернандо Алонсо, вернувшийся в «Формулу-1» и выступающий за команду «Альпин». Его зарплата составляет $20 млн.

Больше всех в оплате труда потерял Себастьян Феттель из «Феррари». В этом году он заработает лишь $15 млн, что меньше ровно в половину по сравнению с предыдущим сезоном.

Напомним, по результатам первого Гран-при сезона в Бахрейне победителем стал именно британец. Вторым финишную черту преодолел нидерландский пилот из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим гонку закончил финн Валттери Боттас, который является партнёром Хэмилтона по команде, писал NEWS.ru.