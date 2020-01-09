Багги Сергея Карякина Багги Сергея Карякина Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский пилот команды Snag Racing Сергей Карякин финишировал пятом на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» в классе мотовездеходов (багги).

Победителем стал француз Сириль Депре из команды Reb Bull Off-Road Team USA.  Вторым финишировал поляк Аром Домжала из команды Domzala. Третье место занял гонщик из Зимбабве Конрад Раутенбах, представляющий команду PH-Sport. 

Лидером общего зачёта после пяти этапов является россиянин Карякин, опережая американца Кейси Карри и чилийца Лопеса Контардо. 

Ранее сообщалось, что экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на пятом этапе в категории грузовиков, писал NEWS.ru.

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