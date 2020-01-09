https://static.news.ru/photo/1c3eec04-32e1-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Багги Сергея Карякина Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский пилот команды Snag Racing Сергей Карякин финишировал пятом на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» в классе мотовездеходов (багги).

Победителем стал француз Сириль Депре из команды Reb Bull Off-Road Team USA. Вторым финишировал поляк Аром Домжала из команды Domzala. Третье место занял гонщик из Зимбабве Конрад Раутенбах, представляющий команду PH-Sport.

Лидером общего зачёта после пяти этапов является россиянин Карякин, опережая американца Кейси Карри и чилийца Лопеса Контардо.

Ранее сообщалось, что экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на пятом этапе в категории грузовиков, писал NEWS.ru.