Российский пилот команды Snag Racing Сергей Карякин финишировал пятом на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2020» в классе мотовездеходов (багги).
Победителем стал француз Сириль Депре из команды Reb Bull Off-Road Team USA. Вторым финишировал поляк Аром Домжала из команды Domzala. Третье место занял гонщик из Зимбабве Конрад Раутенбах, представляющий команду PH-Sport.
Лидером общего зачёта после пяти этапов является россиянин Карякин, опережая американца Кейси Карри и чилийца Лопеса Контардо.
Ранее сообщалось, что экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на пятом этапе в категории грузовиков, писал NEWS.ru.
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