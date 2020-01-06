Фото: Martin Zabala/Xinhua/Global Look Press

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.

Протяжённость спецучастка составила 427 км. Экипаж Каргинова прошёл дистанцию за 3 часа 59 минут 15 секунд. Вторым стал белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ» (+4 минуты 54 секунды). Третьим...