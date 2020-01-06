Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин стал вторым на третьем этапе ралли-марафона «Дакар-2020» в классе мотовездеходов.
Первым на финиш пришёл француз Жерар Фаррес Гуэль, преодолевший дистанцию за 4 часа 42 минуты 47 секунд. Отставание Карякина составило 18 секунд. Третье место занял американец Кейси Кэрри (+1.37).
Ранее экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков. Протяжённость спецучастка составила 427 км, писал NEWS.ru.
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