Испанская гонщица погибла в аварии на ралли в Португалии

https://static.news.ru/photo/0323fec8-0b0b-11eb-9c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/laurasalvoo

Испанка Лаура Сальво погибла в автоаварии, которая произошла во время ралли в Португалии. 21-летняя Сальво была штурманом гонщика Микеля Сосиаса.

Авария произошла на высокой скорости на первом отрезке трассы, передаёт Marca. Автомобиль, в котором находилась девушка, вынесло за пределы трассы, и он ударился правым бортом об ограждение.

Пострадавшей была оказана оперативная медицинская помощь, однако спасти девушку врачи не смогли.

Сальво с подросткового возраста принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании. К автоспорту она пристрастилась благодаря отцу. В будущем девушка планировала работать в полиции.

Ранее в Кении, как писал NEWS.ru, женщина трагически погибла на пикнике с возлюбленным, который пара проводила у водопада. Она захотела сделать несколько фотографий, но поскользнулась, упала в воду и утонула.