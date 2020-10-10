16+

Рубрики

Медиа

Архив

Автоспорт

Испанская гонщица погибла в аварии на ралли в Португалии

17:57, 10 октября 2020 21
Фото: instagram.com/laurasalvoo

Испанка Лаура Сальво погибла в автоаварии, которая произошла во время ралли в Португалии. 21-летняя Сальво была штурманом гонщика Микеля Сосиаса.

Авария произошла на высокой скорости на первом отрезке трассы, передаёт Marca. Автомобиль, в котором находилась девушка, вынесло за пределы трассы, и он ударился правым бортом об ограждение.

Пострадавшей была оказана оперативная медицинская помощь, однако спасти девушку врачи не смогли.

Сальво с подросткового возраста принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании. К автоспорту она пристрастилась благодаря отцу. В будущем девушка планировала работать в полиции.

Ранее в Кении, как писал NEWS.ru, женщина трагически погибла на пикнике с возлюбленным, который пара проводила у водопада. Она захотела сделать несколько фотографий, но поскользнулась, упала в воду и утонула.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео