Испанская гонщица погибла в аварии на ралли в Португалии

Испанка Лаура Сальво погибла в автоаварии, которая произошла во время ралли в Португалии. 21-летняя Сальво была штурманом гонщика Микеля Сосиаса.
Авария произошла на высокой скорости на первом отрезке трассы,
Пострадавшей была оказана оперативная медицинская помощь, однако спасти девушку врачи не смогли.
Сальво с подросткового возраста принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании. К автоспорту она пристрастилась благодаря отцу. В будущем девушка планировала работать в полиции.
Ранее в Кении, как писал NEWS.ru, женщина трагически погибла на пикнике с возлюбленным, который пара проводила у водопада. Она захотела сделать несколько фотографий, но поскользнулась, упала в воду и утонула.
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