https://static.news.ru/photo/1284e000-b079-11e9-9be8-fa163e074e61_1024.jpg Даниил Квят Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят занял 14-е место в квалификации Гран-при Великобритании.

Победителем стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас.

Гонка Гран-при Германии пройдёт в воскресенье, 28 июля. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 12 очков.

Ранее News.ru сообщал, что руководство автогонок серии «Формулы-1» хочет расширить календарь ещё на два новых этапа. Соревнования могут вернуться в марокканский город Марракеш и на трассу «Кьялами» в ЮАР.