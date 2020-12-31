Гонщик Васильев рассказал, как тесты на COVID-19 потрепали ему нервы

https://static.news.ru/photo/22bf60da-4c4a-11eb-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: vasilyevracingteam/instagram.com

Российский автогонщик Владимир Васильев перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2021 рассказал, как тесты на COVID-19 изрядно потрепали ему нервы. Всему виной долгое время получения результатов тестирования.

Прилетели, потом надо было отсидеться два дня и только затем у нас взяли тесты ПЦР. Тесты отдают кому как: кому сразу через 24 часа, кому-то дольше. Нам обещали прислать ночью. В 10 утра нет письма, в 11 — нет. В итоге в полдень дозвонились, и нам отправили ответ, — написал Васильев в социальной сети.

Он также добавил, что впервые прилетел на «Дакар» и не попал в круговорот событий перед стартом. По его словам, пришлось заселиться в отель и два дня буквально ничего не делать.

«Дакар» состоится в Саудовской Аравии 3-15 января. Васильев выступит в экипаже с украинским штурманом Дмитрием Цыро.

Ранее NEWS.ru писал, что семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон будет посвящён в рыцари. Это станет возможным не без помощи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Дело в том, что имя Хэмилтона, помимо исключительно спортивных событий, в последнее время оказалось связано ещё и со скандалом: его подозревают в неуплате налогов в Монако, где он является налоговым резидентом. В такой ситуации человек едва ли может получить рыцарский титул.