«Феррари» пригрозил уходом из «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/4a3b2588-8538-11ea-9463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kolvenbach/Mirafoto /Global Look Press

Глава команды «Феррари» Маттио Бинното выразил недовольство снижением лимита на бюджеты в чемпионате мира «Формулы-1».

Потолок в 145 млн долларов уже является новым и требовательным запросом по сравнению с тем, что было установлено в июне прошлого года, — цитирует The Guardian Бинотто.

По словам руководителя команды, если порог потолка зарплат станет ещё ниже, то «Феррари» «будет рассматривать другие варианты реализации нашей страсти к гонкам».

Как отметил Бинното, ограничив чрезмерно расходы, существует риск снизить уровень чемпионата, приблизив его к младшим сериям.

Руководство «Королевских гонок» из-за пандемии коронавируса изучает вариант с ограничениями в $145 млн в 2021 году и дальнейшим снижением до 130 млн в 2022 году. В 2019 году команды договорились ограничить бюджет на 2021 год суммой в 175 млн за сезон.

Ранее четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель остался недоволен условиями нового контракта с итальянской командой «Феррари», писал NEWS.ru.