Япония бесплатно поставит лекарство против COVID-19 в 43 страны

https://static.news.ru/photo/0194b240-8bb4-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: edo-tokyo.livejournal.com

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что страна поделится лекарствами против коронавируса.

Япония бесплатно поставит в 43 страны препарат «Авиган». Это средство применяется для лечения пневмонии, вызываемой COVID-19.

В ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел каждой страны выяснилось, что интерес к «Авигану» большой. Мы получили просьбы о поставке «Авигана» почти от 80 стран по дипломатическим каналам. К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами, — рассказал политик на пресс-конференции в Токио.

Поставки начнутся после выходных. В каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, передаёт РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.