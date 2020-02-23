https://static.news.ru/photo/37cdb116-5623-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин (в центре) Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Власти Южной Кореи приняли решение усилить общие меры безопасности из-за коронавируса, подняв уровень биологической опасности до красной угрозы.

Настоящий момент — решающий в ситуации с COVID-19. Следующие несколько дней крайне важны, — заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

По его словам, власти считают, что ситуация в провинции Кёнсан-Пукто и в городе Тэгу, где была зафиксирована вспышка коронавируса, имеет общенациональный масштаб. Он подчеркнул, что власти предоставят поддержку регионам, обозначенным как зоны особого внимания, сообщает ТАСС.

Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения страны сообщил, что число заражённых COVID-19 в стране возросло до 602, умерли пять человек. Впервые вирус был диагностирован в Тэгу 18 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Южной Корее 740 военных поместили на карантин из-за коронавируса. У них не было выявлено случаев заражения COVID-19, но часть из военных за последние две недели посещали Китай или контактировали с людьми, вернувшимися оттуда.