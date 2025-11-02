«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме Авиакомпанию Spring Airlines обвинили в эйджизме и сексизме

Китайский лоукостер Spring Airlines обвинили в эйджизме и сексизме после объявления о наборе бортпроводниц из числа замужних женщин с детьми, сообщает South China Morning Post. В октябре компания разместила вакансию для так называемых «воздушных тетушек» — женщин от 25 до 40 лет.

Руководство авиакомпании объяснило инициативу тем, что такие сотрудницы обладают богатым жизненным опытом и развитой эмпатией, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того, компания позиционировала проект как борьбу с возрастной дискриминацией — актуальной проблемой в Китае, где женщины старше 35 лет часто сталкиваются с отказами в трудоустройстве.

Однако благие намерения обернулись скандалом. Пользователи соцсетей возмутились формулировкой «воздушные тетушки», назвав ее унизительной и оскорбительной. В компании признали, что термин «мог вызвать недопонимание», но пояснили, что хотели таким образом подчеркнуть уважение и теплое отношение пассажиров к заботливым бортпроводницам.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что учителя в Калифорнии отвечают за то, чтобы прививать школьникам идеи расизма, сексизма и коммунизма. По его словам, вместо этого педагогам стоит обучать детей навыкам, которые на самом деле помогут им добиться успеха в жизни. В связи с этим миллиардер призвал учителей прекратить прививать несовершеннолетним неправильные ценности.