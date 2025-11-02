Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 20:26

«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме

Авиакомпанию Spring Airlines обвинили в эйджизме и сексизме

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Китайский лоукостер Spring Airlines обвинили в эйджизме и сексизме после объявления о наборе бортпроводниц из числа замужних женщин с детьми, сообщает South China Morning Post. В октябре компания разместила вакансию для так называемых «воздушных тетушек» — женщин от 25 до 40 лет.

Руководство авиакомпании объяснило инициативу тем, что такие сотрудницы обладают богатым жизненным опытом и развитой эмпатией, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того, компания позиционировала проект как борьбу с возрастной дискриминацией — актуальной проблемой в Китае, где женщины старше 35 лет часто сталкиваются с отказами в трудоустройстве.

Однако благие намерения обернулись скандалом. Пользователи соцсетей возмутились формулировкой «воздушные тетушки», назвав ее унизительной и оскорбительной. В компании признали, что термин «мог вызвать недопонимание», но пояснили, что хотели таким образом подчеркнуть уважение и теплое отношение пассажиров к заботливым бортпроводницам.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что учителя в Калифорнии отвечают за то, чтобы прививать школьникам идеи расизма, сексизма и коммунизма. По его словам, вместо этого педагогам стоит обучать детей навыкам, которые на самом деле помогут им добиться успеха в жизни. В связи с этим миллиардер призвал учителей прекратить прививать несовершеннолетним неправильные ценности.

Китай
сексизм
авиакомпании
стюардессы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.