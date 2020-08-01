Во вьетнамском Дананге хотят проверить на коронавирус всё население города

Власти города Дананг во Вьетнаме, ставшего эпицентром новой вспышки COVID-19, хотят протестировать всех горожан (около 1,1 млн человек).
Об этом
С 1 июля Дананг покинули около 800 тысяч приезжих. Новые случаи COVID-19, связанные с этим городом, были отмечены в других населённых пунктах, включая столицу — Ханой. Власти Дананга с 25 июля провели около 8,2 тысячи тестов, они планируют нарастить их количество до 8–10 тысяч в день. На карантин в связи с новой вспышкой помещены более 90 тысяч человек.
Общее число выявленных случаев COVID-19 во Вьетнаме к 1 августа достигло 586.
Ранее, как передавал NEWS.ru, представитель ВОЗ заявил, что открытый во Вьетнаме новый штамм коронавируса не опаснее других разновидностей SARS-CoV-2.
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