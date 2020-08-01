Во вьетнамском Дананге хотят проверить на коронавирус всё население города

https://static.news.ru/photo/e03bd426-d414-11ea-8a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Власти города Дананг во Вьетнаме, ставшего эпицентром новой вспышки COVID-19, хотят протестировать всех горожан (около 1,1 млн человек).

Об этом сообщает Reuters. Распространение инфекции в Дананге началось спустя три месяца после того, как в стране был выявлен последний случай коронавирусной инфекции. 31 июля во Вьетнаме умер первый заболевший, потом скончались ещё двое.

С 1 июля Дананг покинули около 800 тысяч приезжих. Новые случаи COVID-19, связанные с этим городом, были отмечены в других населённых пунктах, включая столицу — Ханой. Власти Дананга с 25 июля провели около 8,2 тысячи тестов, они планируют нарастить их количество до 8–10 тысяч в день. На карантин в связи с новой вспышкой помещены более 90 тысяч человек.

Общее число выявленных случаев COVID-19 во Вьетнаме к 1 августа достигло 586.

Ранее, как передавал NEWS.ru, представитель ВОЗ заявил, что открытый во Вьетнаме новый штамм коронавируса не опаснее других разновидностей SARS-CoV-2.