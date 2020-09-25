Во Вьетнаме использованные презервативы продавали под видом новых

https://static.news.ru/photo/052938b0-ff11-11ea-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Больше 300 тысяч презервативов изъяли из продажи во Вьетнаме. Они не соответствовали требованиям качества. Но не потому, что были бракованными, а потому, что оказались уже бывшими в употреблении.

При этом их продавали под видом новых, передаёт Reuters со ссылкой на местные СМИ. Крупную партию контрацептивов обнаружили 19 сентября на одном из складов в провинции Бин Донг. В общей сложности было изъято примерно 360 килограммов изделий.

Там же была задержана женщина, которая подготавливала использованные презервативы к повторной продаже — промывала их, сушила и восстанавливала форму. За килограмм готовой продукции ей платили сумму, эквивалентную $0,17. Однако она утверждает, что ничего не знает о человеке, который ежемесячно поставлял ей «сырьё» и платил деньги. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Сколько использованных презервативов успели продать креативные, но недобросовестные предприниматели, доподлинно неизвестно.

Ранее, как писал NEWS.ru, жителям Канады из-за пандемии коронавируса посоветовали придерживаться правил безопасности даже во время интимной близости. Им рекомендовали заниматься сексом через дырки в стене и выбирать позы, в которых партнёры могут предотвратить контакт лицом к лицу.