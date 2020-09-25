Во Вьетнаме использованные презервативы продавали под видом новых

Больше 300 тысяч презервативов изъяли из продажи во Вьетнаме. Они не соответствовали требованиям качества. Но не потому, что были бракованными, а потому, что оказались уже бывшими в употреблении.
При этом их продавали под видом новых,
Там же была задержана женщина, которая подготавливала использованные презервативы к повторной продаже — промывала их, сушила и восстанавливала форму. За килограмм готовой продукции ей платили сумму, эквивалентную $0,17. Однако она утверждает, что ничего не знает о человеке, который ежемесячно поставлял ей «сырьё» и платил деньги. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.
Сколько использованных презервативов успели продать креативные, но недобросовестные предприниматели, доподлинно неизвестно.
Ранее, как писал NEWS.ru, жителям Канады из-за пандемии коронавируса посоветовали придерживаться правил безопасности даже во время интимной близости. Им рекомендовали заниматься сексом через дырки в стене и выбирать позы, в которых партнёры могут предотвратить контакт лицом к лицу.
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