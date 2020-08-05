Вбросы о сговоре России с талибами не повлияли на статус РФ как посредника

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В Москве рассчитывают, что спрецпредставитель Госдепа США Залмай Халилзад проинформирует российскую сторону об итогах своей поездки в Кабул и ряд других столиц для переговоров. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

У меня со специальным представителем Госдепартамента США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом налажены регулярные контакты, и я рассчитываю на то, что он проинформирует российскую сторону об итогах поездки в Кабул,...