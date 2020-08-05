Вбросы о сговоре России с талибами не повлияли на статус РФ как посредника

Спецпредставитель РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что публикации СМИ о сговоре России с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ) не повлияли на статус России как посредника в межафганском диалоге.
Публикации в американских СМИ о мнимом сговоре с Движением талибов в целом не оказали влияния на отношения России ни со сторонами межафганского урегулирования, ни с заинтересованными странами, поскольку все силы, вовлечённые в мирный процесс, понимают нелепость и нелогичность данных утверждений. И, конечно же, эти публикации не могли подорвать статус России как посредника в урегулировании ситуации в Исламской Республике Афганистан, — сказал Кабулов в интервью NEWS.ru.
Он добавил, что подобные информационные вбросы могли использоваться в качестве элемента внутриполитической борьбы в США.
Что касается предположений о разобщённости в рядах Движения талибов, то их последние действия, наоборот, указывают на обратное. Объявление талибами трёхдневного режима прекращения огня в период мусульманского праздника Курбан-байрам (31 июля — 2 августа) и его соблюдение, а также выполнение ими обязательств по освобождению тысячи пленных военнослужащих свидетельствуют о том, что руководство Движения талибов обеспечивает контроль над ситуацией и сохраняет сплочённость рядов, что нельзя сказать о власти в Кабуле, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, Кабулов заявил, что рассчитывает получить информацию от специального представителя Госдепа США Залмая Халилзада об итогах его визита в Кабул и ряд других столиц.
Полностью интервью Кабулова опубликовано на сайте NEWS.ru.
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