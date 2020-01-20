https://static.news.ru/photo/bb60e0c6-3b47-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/Global Look Press

Центры по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея заявили, что в стране выявлено первое заражение смертельным коронавирусом нового типа.

Заболевание нашли у 35-летней гражданки КНР, прилетевшей из Уханя в международный аэропорт Инчхон 19 января. После въезда в Южную Корею женщина была изолирована из-за симптомов, таких как температура, уточняет Reuters.

Заболевание связывают с рынком свежих морепродуктов в Ухани, однако некоторые из госпитализированных не посещали его. К настоящему моменту известно о трёх умерших. Как писал NEWS.ru, из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.