Центры по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея заявили, что в стране выявлено первое заражение смертельным коронавирусом нового типа.
Заболевание нашли у 35-летней гражданки КНР, прилетевшей из Уханя в международный аэропорт Инчхон 19 января. После въезда в Южную Корею женщина была изолирована из-за симптомов, таких как температура,
Заболевание связывают с рынком свежих морепродуктов в Ухани, однако некоторые из госпитализированных не посещали его. К настоящему моменту известно о трёх умерших. Как писал NEWS.ru, из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.
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