В Южной Корее рассказали о пришедшем из России и Китая вирусе АЧС

Национальный институт экологических исследований, связанный с Министерством окружающей среды, опубликовал промежуточный отчёт о маршруте, проделанном вирусом. Как уточняет Yonhap, осенью 2019 года он был обнаружен в останках диких кабанов в северных пограничных районах Южной Кореи.