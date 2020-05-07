В Южной Корее рассказали о пришедшем из России и Китая вирусе АЧС

https://static.news.ru/photo/59f0f970-9033-11ea-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Вирус африканской чумы свиней (АЧС), который в течение последних шести месяцев сильно ударил по свиноводческим хозяйствам Республики Корея, произошёл из России и Китая. Затем он распространился в межкорейских пограничных районах через КНДР, сообщила южнокорейская государственная лаборатория.

Национальный институт экологических исследований, связанный с Министерством окружающей среды, опубликовал промежуточный отчёт о маршруте, проделанном вирусом. Как уточняет Yonhap, осенью 2019 года он был обнаружен в останках диких кабанов в северных пограничных районах Южной Кореи.

African swine fever in Korea seems to originate from Russia and China: report https://t.co/5o9DDIWDA6 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 7, 2020

Вирусом АЧС не могут заразиться люди. Когда им заражены свиньи или кабаны, смертность достигает практически 100%.

В Республике Корея первая вспышка вируса произошла 2 октября 2019 года. В рамках профилактических мер «бракованными» были признаны более 400 тысяч домашних свиней. В стране зарегистрировано 604 подтверждённых случая АЧС. Из-за этого недалеко от границы с КНДР было решено возвести линию заборов, писал NEWS.ru.