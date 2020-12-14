В Японии убийцу девяти девушек приговорили к смертной казни

https://static.news.ru/photo/dd9b2928-3eb4-11eb-be9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Токио признал Такахиро Сираиси виновным в убийствах девяти человек, расчленении тел жертв и хранении останков. 30-летнего мужчину приговорили к смертной казни.

Убийства осуждённый совершил в 2017 году. Сираиси тогда проживал в Дзаме (префектура Канагава). Все жертвы — девушки из разных регионов Японии в возрасте от 15 до 26 лет.

Выйти на след преступника помог случай, сообщает агентство Kyodo. Брат одной из убитых знал пароль от смартфона сестры и прочёл переписку с Сираиси. Девушка обсуждала с будущим убийцей возможность суицида и искала того, кто бы сделал это вместе с ней. Полиция заинтересовалась личностью мужчины.

В ходе обысков у Сираиси нашли голову одной из жертв и фрагменты тел ещё восьми человек. Он признал свою вину и заявил, что убил стольких человек, что не помнит, кому принадлежат найденные части тела.

Следствие установило, что убийства совершались по похожей схеме. Мужчина знакомился в соцсетях с девушками, думавшими о суициде, и вызывался помочь им уйти из жизни или даже сделать это вместе. Затем он приглашал своих жертв домой и либо сразу набрасывался на них, насиловал и душил, либо сначала опаивал их снотворным. Адвокаты Сираиси пытались настоять на том, что все убийства произошли с согласия жертв, однако суд не принял во внимание эту позицию.

Ранее NEWS.ru писал о смертном приговоре, вынесенном воспитательнице детского сада в Китае. Женщину признали виновной в отравлении детей.