В Токио попрощались с Абэ, при котором РФ и Япония могли стать друзьями На арене «Ниппон Будокан» в Токио Япония проводила одного из самых заметных премьеров в своей послевоенной истории

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

В Токио 27 сентября прошли похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, одного из самых заметных политиков современной Японии, который много сделал и для развития отношений с Россией. Именно ему принадлежит авторство знаменитого «Плана сотрудничества из 8 пунктов», который фактически стал дорожной картой для расширения отношений Японии и России в 2016–2020 годах. В рамках «плана Абэ» в России были осуществлены ряд важных проектов в медицине, модернизации производственной инфраструктуры, энергетике, градостроительстве, а также был введен облегченный режим получения виз. Кстати, сам Абэ говорил, что его усилия по переговорам с Россией «были кульминацией послевоенной японской дипломатии».

Государственные похороны состоялись на арене спортивно-концертного центра «Ниппон Будокан» в центре Токио — раньше на ней проходили Олимпийские игры и выступали The Beatles, а 27 сентября там собрались порядка 4300 человек, в том числе члены императорской семьи и 700 высокопоставленных иностранных гостей от 218 стран и территорий. Среди них глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис и множество других. От России присутствовал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Прах Абэ привезла в «Ниппон Будокан» вдова покойного Акиэ Абэ в черном кимоно. Кортеж из машин проехал через весь центр Токио. Во время траурной церемонии было сделано 19 выстрелов из гаубиц.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стороны были близки

В прощальной речи нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида (он был министром иностранных дел в кабинете покойного премьера) напомнил, что Абэ — премьер, занимавший этот пост дольше всех в истории Японии. Особенно Кисида отметил деятельность Абэ в плане международных отношений — создании геополитического концепта Индо-Тихоокеанского региона, развитии QUAD — четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония), так называемого тихоокеанского НАТО. К сожалению, Кисида не стал упоминать о работе Абэ по налаживанию отношений с Россией. Впрочем, это неудивительно — в Токио считают, что данное направление оказалось не самым успешным, а нынешнее беспрецедентное ухудшение отношений между РФ и Японией (обе страны наложили друг на друга санкции и свернули контакты до минимума) и вовсе не располагает вспоминать об оптимистичных ожиданиях 2016–2019 годов.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Автомобиль с Акиэ Абэ, женой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, прибыл на похороны в «Ниппон Будокан» в Токио

Конечно, главной идеей Абэ, когда он развивал экономическое сотрудничество с Москвой, было решение территориального спора (наличие которого не признается российской стороной). Но мало кто из японцев верил, что Абэ действительно удастся добиться от Москвы территориальных уступок. Однако если оставить за скобками принадлежность Южных Курил, то на других направлениях Токио и Москва при нем действительно сблизились.

Территориальный спор с Россией считается очень важным для японского общества, но в этой проблеме куда больше символического, чем практического. А главным практическим достижением курса Абэ на сближение с Россией стало то, что страны договорились о двустороннем формате консультаций на высшем уровне по вопросам безопасности и внешней политики, — считает Дмитрий Тренин, ранее глава закрытого с 8 апреля Московского центра Карнеги, а сейчас — ведущий научный сотрудник ИМЭМО.

В частности, напоминает эксперт, в этом плане большую роль сыграл формат «2+2» — совместные встречи министров иностранных дел и министров обороны двух стран. К сожалению, в настоящее время от сотрудничества мало что осталось.

Для Японии отношения с Россией — это не только вопрос территории и мирного договора, — напоминает старший научный сотрудник Фонда мира Сасакава Тайсукэ Абиру. — Даже если шансов на решение нет, нам необходимо работать с Россией как с важным соседом. Но, да, то, что произошло на Украине, практически уничтожило прежние основания японо-российских отношений. Администрация Кисиды не видит возможностей подписать мирный договор в обозримом будущем, и в этом смысле у правительства нет ожиданий в отличие от предшественников. И, само собой, масштаб совершенно иной, чем то, что было в 2014 году. Поэтому Япония присоединилась к санкциям G7. Тем не менее правительство Японии хотело бы сохранить энергетические интересы в проекте «Сахалин». Также стороны недавно подписали договор о рыболовстве. Пространство для сотрудничества есть. Если, конечно, российские законодатели не решат, что недружественным странам нельзя иметь доли в энергетических проектах. Но я всё-таки надеюсь, что энергетическая кооперация позволит сохранить основу для сотрудничества в будущем, когда улучшится политическая обстановка.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подарки для убийцы

Абэ был тяжело ранен 8 июля в городе Нара, древней столице Японии, когда выступал перед избирателями на площади перед железнодорожной станцией Ямато-Сайдадзи. Убийца — 42-летний Тэцуя Ямагами, бывший военный моряк, который несколько раз выстрелил в политика из самодельного пистолета «40 см в длину и 20 см в высоту, сделанного из двух металлических трубок, скрепленных дощечками и изолентой», как сказано в следственном заключении. Спустя пять с половиной часов Абэ скончался в больнице от потери крови. Ямагами заявил, что давно планировал покушение, поскольку экс-премьер, по его словам, был связан с южнокорейской религиозной организацией «Церковь объединения» («Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства»), которая, как считает убийца, стала причиной банкротства его матери и больших проблем в семье. В то же время Абэ в 2021 году действительно заявлял на одном из мероприятий, что он вместе с одной из организаций, входящих в «Церковь объединения», работает над разрешением конфликтов во всем мире, поэтому Ямагами решил, что политик причастен к этой организации, и поставил целью убить его.

Трагедия выявила неготовность охраны Абэ и полицейских быстро и четко отреагировать на покушение. Как говорится в заявлениях следователей, опубликованных в японских СМИ, между первым и вторым выстрелом прошло более 2 секунд, однако сотрудники сил безопасности не успели блокировать преступника за это время.

Фото: Takahiro Sanda/AFLO/Global Look Press Сотрудники полиции исследуют место, где бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен во время предвыборной кампании в городе Нара на западе Японии

Что интересно, Ямагами стал в каком-то смысле культовой фигурой в японском обществе. В настоящее время он находится в тюрьме в ожидании приговора, и 10 сентября, в день своего рождения он получил со всей страны множество подарков общей стоимостью около 1 млн иен (около $7 тысяч). Такое отношение к нему японцы объясняют тем, что видят в Ямагами жертву. Да, он совершил ужасное преступление, но несколько десятков лет до того он был жертвой, он принадлежит к неблагополучным слоям общества. Японский режиссер левых взглядов Адати Масао даже снял о нем фильм, а на сайте Change.org c 15 июля вывешена петиция с призывом о смягчении приговора преступнику.

Похороны за госсчет?!

Между тем государственные похороны для Синдзо Абэ стоимостью порядка $11 млн, выделенных из госбюджета, часть японского общества сочла неуместными, в том числе из-за нескольких скандалов, связанных в том числе с протекцией. При этом главным аргументом в пользу столь пышного прощания стало то, что Абэ был главой кабинета более восьми лет. Кроме того, в Японии государственные похороны — большая редкость, до Абэ их удостоился лишь один бывший премьер-министр — Сигэру Ёсида, который руководил послевоенным восстановлением страны. Накал дошел до того, что некий мужчина в сентябре даже поджег себя в знак протеста против государственных похорон. А лидер Компартии Японии Кадзо Сии назвал похороны за госсчет «антигосударственными». Обычно похороны экс-премьеров в Японии оплачиваются частично из средств правительства, а частично — за счет партии, которую он возглавлял, будучи главой кабинета.