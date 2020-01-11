https://static.news.ru/photo/95468722-3545-11ea-9754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Neetz/www.imago-images.de/Global Look Press

Частичный запрет на продажу пластиковых пакетов вступил в силу в Таиланде.

Сейчас он касается только крупных магазинов и супермаркетов. С 2021 года в стране будет полностью запрещена продажа таких пакетов. Причиной такого решения послужила серия инцидентов, когда пластик обнаруживался в пищеварительных системах людей, животных и рыб. Сейчас Таиланд занимает шестое место по объёмам сброса вредных отходов в океан.

Жители страны отреагировали на новый закон флешмобом. Покупатели стали приходить в магазины за продуктами с чемоданами, вешалками, дорожными конусами и т.д., передаёт TJ .

Ранее NEWS.ru писал, что тело оленя, съевшего семь килограммов пластика, обнаружили в национальном парке в провинции Нан в Таиланде.