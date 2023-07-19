В Пекине рассказали, чего не хватает политике США в вопросе КНР Ван И: политике США в вопросе КНР не хватает дипломатической мудрости Киссинджера

Фото: Zhang Ling/XinHua/Global Look Press

Глава МИД КНР Ван И

Современной политике США в отношении Китая не хватает мудрости и смелости бывших руководителей Америки, заявил глава МИД КНР Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства страны. Он уточнил, что речь идет об экс-президенте США Ричарде Никсоне и бывшем главе Госдепартамента Генри Киссинджере.

Китай невозможно пытаться трансформировать, тем более невозможно сдерживать. Политика США в отношении Китая требует дипломатической мудрости Киссинджера и политического мужества Никсона, — сказал Ван И.

В ответ на это Киссинджер заявил Вану И, что и США, и Китай имеют возможность влиять на мир. Им следует относиться друг к другу как к равным и поддерживать контакт. Попытки одной стороны изолировать другую недопустимы. Он также добавил, что США продолжат придерживаться политики «одного Китая».

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам назвал председателя КНР Си Цзиньпина жестоким диктатором. По его словам, Вашингтон и Пекин пребывают в состоянии холодной войны, но этого не хотят признавать.