В Китае при пожаре на заводе погибли 36 человек

Фото: Социальные сети

По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара, который произошел на заводе в китайском городе Аньян в провинции Хэнань. Об этом сообщает телеканал CGTN. Еще два человека пострадали. Причины пожара не называются.

Огонь возник на предприятии в понедельник, 21 ноября, в 16:22 по местному времени (11:22 мск). К 20:00 (15:00 мск) подарным удалось взять распространение пожара под контроль.

В настоящее время два человека числятся пропавшими без вести. Информация о причинах произошедшего не приводится.

20 ноября пожар произошел на складе цветов на Комсомольской площади в Москве. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия погибли восемь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.