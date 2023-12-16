В Китае назвали главное препятствие для вступления Украины в ЕС Global Times: принятию Украины в ЕС препятствует коррупция во власти

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Главным препятствием для вступления Украины в Евросоюз является коррумпированная администрация президента Владимира Зеленского, считает аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» Цуй Хэн. По его мнению, которое приводит издание Global Times, Украина все еще далека от соответствия требованиям членства в сообществе.

Не только в плане финансов и экономики, но и, что самое главное, в вопросе коррупции. Поскольку нынешняя администрация [Зеленского] глубоко погрязла в коррупции, это вопрос, по которому Евросоюз пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот выполнил указания США (относительно противодействия коррупции. — NEWS.ru), — цитирует эксперта издание.

Он предположил, что власти ЕС начали разговоры о возможном принятии Украины в состав сообщества, чтобы таким образом компенсировать «отсутствие возможности и желания» продолжать поддержку Киева в конфликте с Россией. Эксперт добавил, что членство Украины обернется для Евросоюза наплывом мигрантов и огромными финансовыми расходами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов при необходимости попрыгать и сплясать, чтобы выполнить условия для вступления в Евросоюз. При этом он подчеркнул, что власти сообщества должны «играть честно» и учесть все действия украинской стороны на пути в ЕС.