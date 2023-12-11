В Киеве согласились попрыгать и сплясать ради членства в ЕС Кулеба: Киев готов попрыгать и сплясать ради членства в Евросоюзе

Фото: NATO

Дмитрий Кулеба

Киев готов при необходимости попрыгать и сплясать, чтобы выполнить условия для вступления Украины в Европейский союз, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Но при этом, по его словам, необходимо «играть честно», и все действия Киева должны быть учтены ЕС, передает РИА Новости.

Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. <...> Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. <...> Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат, — заявил Кулеба.

Украинский министр выразил уверенность, что Европейский союз продолжит процесс расширения и в скором времени Украина станет членом Альянса. Однако, по словам Кулебы, еще остается нерешенным вопрос, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в ЕС.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани ранее заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к большим тратам, потому что страна является «финансовой бомбой замедленного действия». По его словам, европейские налогоплательщики уже потратили €88 млрд на помощь Киеву и до 2027 года планируется передать еще €70 млрд.