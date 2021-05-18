В Китае накренился самый высокий небоскрёб страны

https://static.news.ru/photo/805d0f42-b7f4-11eb-bc9f-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

В китайском городе Шэньчжэнь накренился один из самых высоких небоскрёбов страны SEG Plaza. Фундамент 73-этажного здания просел, и сооружение пришло в движение. Это привело к панике среди людей, сообщает Daily Mail.

Высота небоскрёба составляет 356 метров. Здание начало раскачиваться по неизвестным причинам. В этот момент не было зафиксировано никаких землетрясений. Люди в панике выбегали из здания, прохожие тоже бросились врассыпную.

Небоскрёб SEG Plaza был построен в 2000 году. В нём расположены офисы, есть рестораны и рынок электроники.

В 2019 году в Пекине появился 45-этажный небоскрёб Leeza SOHO, который имеет самый высокий в мире атриум: он идёт от подножья здания до самой крыши. Башня имеет высоту 200 метров, а атриум — 194,15. Промежуток скреплён четырьмя мостами, которые расположены на разной высоте. Атриум является общественным пространством и интегрирован в транспортную сеть столицы КНР, поскольку здание находится рядом с железнодорожной станцией и стоит прямо над туннелем метро.