В Китае госпитализировали переевшего хурмы ребёнка

Пятилетний ребёнок в китайской провинции Фуцзянь попал в больницу с сильными болями в животе после того, как переел хурмы.
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По словам врачей, комок при этом был твёрдым, как дерево. Он образовался из-за того, что содержащиеся в хурме кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой в желудке мальчика. Именно это превратило не до конца переваренные плоды в твёрдый комок.
Для его извлечения врачам пришлось провести девятичасовую операцию, в ходе которой они раздробили содержимое желудка и извлекли его по частям. Операция прошла успешно, мальчик восстановился. На данный момент его уже выписали из клиники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роскачества научили россиян, как выбирать спелую хурму, которая не вяжет, а также рассказали, как её правильно хранить, чтобы она не теряла своих полезных свойств.