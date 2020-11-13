В Китае госпитализировали переевшего хурмы ребёнка

https://static.news.ru/photo/131d1974-267f-11eb-9c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Song Weiwei/Xinhua/Global Look press

Пятилетний ребёнок в китайской провинции Фуцзянь попал в больницу с сильными болями в животе после того, как переел хурмы.

По данным издания Global Times, мальчик съел четыре плода хурмы подряд. После жалоб на сильные боли в животе его доставили в больницу. Сделав УЗИ, медики выяснили причину болей — в желудке ребёнка образовался комок длиной в семь сантиметров, шириной в три сантиметра. Вес его составил 250 граммов.

По словам врачей, комок при этом был твёрдым, как дерево. Он образовался из-за того, что содержащиеся в хурме кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой в желудке мальчика. Именно это превратило не до конца переваренные плоды в твёрдый комок.

Для его извлечения врачам пришлось провести девятичасовую операцию, в ходе которой они раздробили содержимое желудка и извлекли его по частям. Операция прошла успешно, мальчик восстановился. На данный момент его уже выписали из клиники.

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