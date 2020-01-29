https://static.news.ru/photo/6cb56854-425c-11ea-886a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Чартерный рейс доставил в Токио 206 поданных Японии, которые находились в Ухане. Четырёх из них госпитализировали с подозрением на пневмонию нового типа.

По данным источников, вместе с экипажем воздушного судна в Ухань прибыли врач и две медсестры. Во время полёта они проверили всех пассажиров.

Всех прибывших доставят в медицинский исследовательский центр для дополнительного обследования. Тем, у кого не было выявлено заболевания, рекомендовали не покидать дом в течение двух недель, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что «Уральские авиалинии» приняли решение о приостановке прямых полётов в ряд европейских стран до конца зимней навигации в связи с распространением коронавируса.