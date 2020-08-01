Токио второй день подряд фиксирует рекордную суточную заболеваемость

https://static.news.ru/photo/b2f1b112-d3f5-11ea-b275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Японские специалисты за минувшие сутки выявили в Токио 472 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Показатель стал рекордным для суточной заболеваемости в столице.

Второй день подряд в мегаполисе фиксируют свыше 400 пациентов с подтверждённым COVID-19, передаёт телеканал NHK. Накануне, 31 июля 2020 года, в городе недуг обнаружили у 463 граждан.

За всё время пандемии в Токио заболело более 13 тыс. человек. Из-за вспышки инфекции руководство города попросили людей не покидать дома без необходимости, а также отложить посещение ресторанов и баров.

Всего в Японии за минувшие 24 часа прирост новых случаев COVID-19 составил 1123. С начала эпидемии коронавирусом заразились в азиатской стране свыше 37 тыс. граждан, из них 1026 скончались.

За последние сутки в США было выявлено 67 023 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов за этот период составило 1259. Всего с момента начала пандемии в США заболели более 4,5 млн человек, из которых медикам удалось вылечить свыше 1,4 млн. Жертвами инфекции стали более 153 тысяч человек.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Далее идут Бразилия, где насчитывается более 2,6 млн заразившихся, и Индия (1,6 млн) соответственно. Россия на четвёртой строчке. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч.

В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Всего пандемией охвачено более 200 стран мира.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.