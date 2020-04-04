Таиланд закрыл аэропорты для пассажирских авиарейсов на три дня

https://static.news.ru/photo/d0f890aa-765c-11ea-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova /Global Look Press

Посадка бортов из других стран запрещена в таиландских воздушных гаванях с 4 по 6 апреля включительно. Меры приняты в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в гражданской авиации Таиланда.

Международным пассажирским авиарейсам временно запрещается посадка в аэропортах Таиланда. Запрет вступает в действие в 00:01 4 апреля и действует вплоть до 23:59 6 апреля 2020 года, — приводит заявление РИА Новости.

Садиться разрешено только военным и правительственным бортам, а также рейсам из иностранных государств по доставке граждан Таиланда на родину. Грузовые перевозки при этом не прекращаются. В их число входит доставка гуманитарных грузов, оборудования и лекарств, а также продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Всех пассажиров, летящих в Таиланд до введения запрета, примут на аэровокзалах государства, сказано в документе. Однако они вынуждены будут провести две недели на карантине.

До 15 апреля в страну запрещён въезд граждан Таиланда, проживающих в стране экспатов, возвращающихся из-за рубежа, кроме случаев чрезвычайной необходимости, но только со специальной справкой за подписью посла Таиланда в стране вылета.

С начала пандемии COVID-19 в Таиланде заболели 2067 человек, скончались 20 человек.

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