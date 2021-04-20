Судно село на мель у побережья Филиппин, часть экипажа пропала без вести

https://static.news.ru/photo/0d35c30e-a1df-11eb-8dc2-96000091f725_660.jpg Фото: Philippine Coast Guard/facebook.com

Судно LCT Cebu Great Ocean село на мель у берегов Филиппин, 20 членов экипажа пропали без вести, рассказали представители береговой охраны азиатской страны. Ведомство заявило, что ЧП произошло 19 апреля в районе провинции Северный Суригао, что на юго-востоке республики.

В спасательной операции задействована группа реагирования, исчезнувших моряков уже ищут, однако вечером 19 апреля работы пришлось временно остановить из-за погодных условий — ухудшилась видимость и «поднялась волна». В береговой охране отметили, что судно перевозило никелевую руду, и на его борту находилось около двух тысяч литров дизельного топлива, передаёт РИА Новости.

Накануне на юге Суэцкого канала вышел из строя танкер. Движение по одному из самых оживлённых морских путей было временно приостановлено. В центре внимания оказался итальянский нефтяной танкер Rumford. Первоначально СМИ сообщили, что корабль сел на мель, но, по данным источника, судно прекратило движение из-за проблем с двигателем. К месту остановки танкера были направлены два буксира.

24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.