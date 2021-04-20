Судно село на мель у побережья Филиппин, часть экипажа пропала без вести

Судно LCT Cebu Great Ocean село на мель у берегов Филиппин, 20 членов экипажа пропали без вести, рассказали представители береговой охраны азиатской страны. Ведомство заявило, что ЧП произошло 19 апреля в районе провинции Северный Суригао, что на юго-востоке республики.
В спасательной операции задействована группа реагирования, исчезнувших моряков уже ищут, однако вечером 19 апреля работы пришлось временно остановить из-за погодных условий — ухудшилась видимость и «поднялась волна». В береговой охране отметили, что судно перевозило никелевую руду, и на его борту находилось около двух тысяч литров дизельного топлива,
Накануне на юге Суэцкого канала вышел из строя танкер. Движение по одному из самых оживлённых морских путей было временно приостановлено. В центре внимания оказался итальянский нефтяной танкер Rumford. Первоначально СМИ сообщили, что корабль сел на мель, но, по данным источника, судно прекратило движение из-за проблем с двигателем. К месту остановки танкера были направлены два буксира.
24 марта контейнеровоз Ever Given полностью заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Из-за инцидента в пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация на канале была возобновлена 29 марта, после того как спасательные бригады сдвинули с места и отбуксировали контейнеровоз.