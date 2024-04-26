Стало известно о предъявленных Пекином требованиях Вашингтону Ван И: США не должны вмешиваться в дела Китая

Вашингтон не должен пересекать красные линии Пекина и вмешиваться в дела Китая, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, которые приводит Центральное телевидение республики, Пекин всегда выступает за взаимное уважение основных интересов.

США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать красные линии Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, — сказал он.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что беседа Блинкена с Ван И в Пекине началась с взаимных упреков и предупреждений об опасных просчетах и недопонимании. По его информации, разногласия между странами выросли и стали более серьезными, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциального конфликта двух крупнейших экономик мира.

Ранее научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин напомнил о заявлениях Пекина, что Китай не помогает России в СВО, а ведет с ней обычную торговлю. По его словам, именно эту точку зрения китайский лидер Си Цзиньпин и донесет до госсекретаря США, прибывшего в КНР. При этом сам Блинкен обещал убедить Китай не помогать российскому военно-промышленному комплексу и России в целом.