США ввели визовые ограничения против КНР

https://static.news.ru/photo/43dbfe9e-b7d1-11ea-984f-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении санкций против КНР из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

Автономии Гонконга пришёл конец после сессии Всекитайского собрания народных представителей. Законопроект о национальной безопасности был принят большинством в 2 878 голосов. США расценили его как «захват» автономной территории.

Данное решение может одинаково навредить, как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1 200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

Как информировал NEWS.ru, американские компании в Гонконге могут серьёзно пострадать в случае введения санкций со стороны США.