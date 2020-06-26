США ввели визовые ограничения против КНР

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении санкций против КНР из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.
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Данное решение может одинаково навредить, как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1 200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.
Как информировал NEWS.ru, американские компании в Гонконге могут серьёзно пострадать в случае введения санкций со стороны США.
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