Си Цзиньпин заявил, что конфликт на Украине невыгоден ни одному человеку

Конфликт на Украине не выгоден ни одному человеку, заявил глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. По словам китайского лидера, кризис на Украине — это совсем не то, что КНР хотела бы видеть, передаёт Центральное телевидение Китая.

Кризис на Украине — это не то, что мы хотели бы видеть... Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку, — сказал Си Цзиньпин.

Глава КНР добавил, что самое ценное достояние международного сообщества — это мир и безопасность. Он также обратился к Байдену с просьбой приложить усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман сообщал, что президент США в разговоре с председателем КНР попросит Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы российский лидер завершил специальную военную операцию на Украине.

Кроме того, американский президент также планировал заявить руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты.

Пекин ранее осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией, понимая обречённость такой инициативы. Эксперты полагают, что Китай уже засматривается на те сферы российской экономики, которые с конца февраля покидают западные компании.