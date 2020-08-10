Си Цзиньпин призвал китайцев к экономии в еде

https://static.news.ru/photo/3054d270-db9d-11ea-8483-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал соотечественников прекратить расточительство в еде и сократить пищевые отходы.

Глава КНР отметил, что производство зерна в стране постоянно растёт, однако всегда необходимо осознавать риски в сфере продовольственной безопасности.

По словам Си Цзиньпина, следует укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры и создать долгосрочный механизм для пресечения излишних трат продовольствия.

Необходимо усиливать пропаганду и просвещение, эффективно развивать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию, — цитирует лидера КНР «Синьхуа».

Си Цзиньпин на протяжении последних нескольких лет выступает с призывами к противодействию расточительству, уделяя особое внимание осведомлённости детей в том, что касается бережливости в еде. Однако во многих местах меры, принимаемые властями, пока не дают должного эффекта, отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что экономика Китая пострадала от сильнейшего наводнения, уничтожившего тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Ущерб составил $21 млрд. По расчётам экспертов, если дожди в стране не прекратятся к концу августа, КНР может потерять 11,2 млн тонн продовольствия по сравнению с 2019 годом.