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28 июля 2025 в 11:32

Одно решение Зеленского разозлило Пекин

МИД Китая ответил на введенные Украиной санкции возмущением

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине следует немедленно отменить необоснованные санкции в отношении китайских компаний и граждан, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он отметил, что Пекин будет решительно защищать законные права китайских юридических лиц, передает с брифинга РИА Новости.

Китай призывает Украину немедленно исправить ошибки и устранить негативные последствия, — сказал дипломат.

Накануне Киев ввел санкции против почти сотни компаний и физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Указ опубликован на сайте президента Украины. Сам Зеленский объяснил это синхронизацией с 18-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Ранее представители США и Китая устроили скандал на заседании Совета Безопасности ООН из-за Украины. Американская сторона обвинила Китай в несоблюдении мер по ужесточению контроля за экспортом различных компонентов в Россию. В свою очередь, в Китае заявили, что Пекин не является стороной конфликта между Москвой и Киевом.

Позже первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие перепалки происходят на заседаниях Совета Безопасности ООН регулярно. Он пояснил, что Вашингтон часто обвиняет Китай в поставках России компонентов для БПЛА.

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