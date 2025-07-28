Одно решение Зеленского разозлило Пекин

Украине следует немедленно отменить необоснованные санкции в отношении китайских компаний и граждан, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он отметил, что Пекин будет решительно защищать законные права китайских юридических лиц, передает с брифинга РИА Новости.

Китай призывает Украину немедленно исправить ошибки и устранить негативные последствия, — сказал дипломат.

Накануне Киев ввел санкции против почти сотни компаний и физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Указ опубликован на сайте президента Украины. Сам Зеленский объяснил это синхронизацией с 18-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Ранее представители США и Китая устроили скандал на заседании Совета Безопасности ООН из-за Украины. Американская сторона обвинила Китай в несоблюдении мер по ужесточению контроля за экспортом различных компонентов в Россию. В свою очередь, в Китае заявили, что Пекин не является стороной конфликта между Москвой и Киевом.

Позже первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие перепалки происходят на заседаниях Совета Безопасности ООН регулярно. Он пояснил, что Вашингтон часто обвиняет Китай в поставках России компонентов для БПЛА.