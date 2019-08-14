Участники протестов в международном аэропорту Гонконга, которые находятся в зале прилёта, принесли свои извинения туристам за инциденты, которые произошли 13 августа.
Для этого демонстранты выставили плакат, на котором написали, что глубоко сожалеют о произошедшем.
Мы были в отчаянии и приняли не самые идеальные решения. Просим вас принять наши извинения, — говорится в сообщении на плакате.
Ранее News.ru писал, что администрация аэропорта Гонконга выделила две небольшие зоны в разных углах зала прилёта для проведения мирных акций протеста.
Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.