https://static.news.ru/photo/c1ab5660-be9b-11e9-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники протестов в международном аэропорту Гонконга, которые находятся в зале прилёта, принесли свои извинения туристам за инциденты, которые произошли 13 августа.

Для этого демонстранты выставили плакат, на котором написали, что глубоко сожалеют о произошедшем.

Мы были в отчаянии и приняли не самые идеальные решения. Просим вас принять наши извинения, — говорится в сообщении на плакате.

Ранее News.ru писал, что администрация аэропорта Гонконга выделила две небольшие зоны в разных углах зала прилёта для проведения мирных акций протеста.

Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.