Привитая вакциной Sinovac таиландская медсестра умерла от COVID

Таиландская медсестра, работавшая с больными коронавирусом и полностью привитая китайской вакциной Sinovac, заразилась COVID-19 и умерла. После заражения у неё мгновенно развились осложнения, и через пять дней она скончалась, передаёт РИА Новости.

Историю поведал на своей странице в Facebook глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха. Он выложил скриншот поста другой медсестры, которая является близкой родственницей скончавшейся.

Это первый случай, когда медработник, привитый двумя дозами Sinovac, скончался .

Мы знали о случаях, когда привитые заражались коронавирус от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в лёгкой форме, и никто из них не умирал, — написал Хемачутха.

Ранее сообщалось, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет, чтобы противостоять новому штамму коронавируса «дельта». При этом две дозы Sinovac эффективны против штамма «альфа», но не гарантируют достаточной защиты от «дельты».