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В Индии на карантин отправили группу туристов из Италии, в её составе — 21 человек. 15 итальянцам диагностировано заражение COVID-19.

Как пишет Reuters, европейцы находятся в Нью-Дели. В феврале они посещали штат Раджастан, уточняет NDTV. В самой Италии коронавирусом инфицированы более 2500 человек, скончались 79 человек, писал NEWS.ru.