Вспышка коронавируса в Республике Корея повлияла на планы лидера страны Мун Чжэ Ина. Южнокорейский президент отменил запланированные на середину марта поездки в зарубежные государства.
Политик должен был посетить ОАЭ, Египет и Турцию,
По данным на 4 марта, на территории Южной Кореи зарегистрировано 5328 случаев инфицирования COVID-19. Жертвами коронавируса в этой азиатской стране стали 32 человека.
Как писал NEWS.ru, Мун Чжэ Ин извинился перед населением за дефицит медицинских масок и пообещал поддержку малому бизнесу, пострадавшему от коронавирусной эпидемии.
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