Премьер Японии назвал санкции Москвы «абсолютно неприемлемыми» Японский премьер Кисида назвал неприемлемыми ответные санкции Москвы в отношении Токио

Фумио Кисида / Фото Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси заявили, что принятые Россией ответные санкции являются абсолютно неприемлемыми. По мнению чиновников, ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на Москве, сообщает телеканал NHK.

Это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо, — цитирует Кисиду телеканал.

Киси выступил с подобным же заявлением. По его мнению, санкции Москвы могут стать причиной закрытия «возможностей для диалога» и стать путём к изоляции.

МИД России 4 мая опубликовал список японских подданных, которым теперь запрещён въезд в страну. В списке оказалось 63 человека, среди которых значатся и Кисида, и Киси.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым. Генсек отметил, что к ухудшению российско-японских отношений привела спецоперация на Украине.