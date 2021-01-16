Потерян сигнал второго чёрного ящика разбившегося в Индонезии Boeing

https://static.news.ru/photo/dac16caa-5898-11eb-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aditya Irawan/Global Look Press

Спасатели потеряли сигнал второго чёрного ящика Boeing 737-524, который потерпел крушение в Яванском море, сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи.

На сегодняшний день мы не можем уловить сигнал самописца при помощи имеющегося оборудования, — отмети он.

По его словам, ранее специалисты нашли фрагменты устройства, однако там не было главного элемента — памяти. Аджи добавил, что ключевые работы проводятся при помощи специального подводного робота, передаёт Detik.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно сообщил, что все системы самолёта Boeing 737-524, в том числе двигатели, продолжали работать практически до падения лайнера в Яванское море.

Пассажирский самолёт, следовавший из Джакарты в Понтианак, 9 января упал недалеко от столицы страны спустя четыре минуты после взлёта. На его борту находились 65 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации посольства РФ в Джакарте, россиян там не было.