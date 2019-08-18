https://static.news.ru/photo/78c5e73c-c1cd-11e9-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немедленно прекратить «нелегальные» действия потребовали от протестующих в Гонконге силовики. Полиция хочет, чтобы демонстранты покинули комплекс правительственных зданий.

Полиция требует протестующих немедленно прекратить нелегальные действия и покинуть район, — приводит заявление силовиков РИА Новости .

По информации агентства, возле комплекса правительственных зданий в районе Адмиралтейство собралась большая группа манифестантов. Они выкрикивают лозунги и светят лазерными указками в сторону здания, некоторые стучат по ограждениям вокруг административного здания, но радикальных шагов не предпринимают.

Как писал News.ru, ранее представитель полиции Гонконга сообщил, что силовики не собираются разгонять митингующих, которые растянулись огромной толпой по центральным улицам города в нескольких кварталах. Участники протестов вели себя мирно.