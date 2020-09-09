Подростка в Таиланде укусил за пенис вылезший из унитаза питон

https://static.news.ru/photo/35f308ae-f2be-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Talukdar/Global Look Press

В Таиланде 18-летнего подростка экстренно госпитализировали после того, как в туалете из унитаза вылез полутораметровый питон и вцепился молодому человеку в половой орган.

Инцидент произошёл доме в Нонтхабури, расположенном примерно в 20 километрах от Бангкока. 18-летний Сирафоп Масукарат находился в туалете. Сев на унитаз, он услышал шум, а когда опустил глаза, увидел змею, которая вцепилась в пенис юноши. Он закричал от боли.

Повсюду была кровь. Это был небольшой питон, но его укус был очень сильным и болезненным, — цитирует молодого человека The Sun.

Teen rushed to hospital after 4ft python bit his penis as he sat on the toilet leaving blood spurting everywhereâ https://t.co/HKIuWCkSNx — The Sun (@TheSun) September 9, 2020

Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшую больницу Банг Яй. Врачи наложили Сирафопу три шва на головку пениса и обработали рану антибактериальным препаратом.

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