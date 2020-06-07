Напуганный собакой британец шесть дней просидел в колодце

https://static.news.ru/photo/bc0de330-a8c9-11ea-b675-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Бали спасатели достали из колодца британца, который провёл в нём шесть дней без еды и воды.

По словам 29-летнего Роберта Джейкоба Мэттью, он провалился в колодец, когда убегал от собаки. Мужчина звал на помощь, однако его никто не услышал, сообщает Indonesia Expat.

Для того чтобы достать пострадавшего из колодца глубиной четыре метра, сотрудники Национальной поисково-спасательной службы облачились в защитные костюмы, чтобы не заразиться коронавирусом. После спасения британца доставили в госпиталь.

Как писал ранее NEWS.ru, в Индии упавший в колодец двухлетний мальчик скончался во время операции по его вызволению, продолжавшейся 80 часов. Суджит Уилсон оказался под землёй вечером 25 октября. Сотрудники экстренных служб выяснили, что ребёнок находится на глубине 26 метров, и начали прорывать параллельный тоннель, чтобы вызволить Суджита. Операцию, в которой участвовали более 500 человек, затрудняли погодные условия. Малыш умер, не дождавшись помощи.