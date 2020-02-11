https://static.news.ru/photo/5c338a8a-4ca0-11ea-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфиденциальные данные о военной технике могли попасть в руки хакеров, заявило оборонное ведомство Японии. Кибератакам подверглась Mitsubishi Electric Corporation — основной поставщик оборонных и инфраструктурных систем страны.

Компания сообщила министерству, что данные, которые могли быть украдены, включают требования к оборонному оборудованию, которые ведомство определило для участников тендера осенью 2018 года. Минобороны подчеркнуло, что все ещё находится в процессе расследования влияния потенциальной утечки на безопасность.

Изначально корпорация отрицала возможность взлома конфиденциальных данных, когда 20 января впервые сообщила о кибератаках. Последующие проверки в компании показали, что информация ведомства, требовавшая особой осторожности, была среди данных, которые могут быть украдены, отмечает Reuters со ссылкой на заявление Mitsubishi Electric. В корпорации уточнили, что о кибератаках сотрудникам стало известно в июне 2019 года.

Ранее IT-специалист Арсений Поярков назвал самые уязвимые для хакерских атак сайты, писал NEWS.ru.