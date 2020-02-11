Конфиденциальные данные о военной технике могли попасть в руки хакеров, заявило оборонное ведомство Японии. Кибератакам подверглась Mitsubishi Electric Corporation — основной поставщик оборонных и инфраструктурных систем страны.
Компания сообщила министерству, что данные, которые могли быть украдены, включают требования к оборонному оборудованию, которые ведомство определило для участников тендера осенью 2018 года. Минобороны подчеркнуло, что все ещё находится в процессе расследования влияния потенциальной утечки на безопасность.
Изначально корпорация отрицала возможность взлома конфиденциальных данных, когда 20 января впервые сообщила о кибератаках. Последующие проверки в компании показали, что информация ведомства, требовавшая особой осторожности, была среди данных, которые могут быть украдены,
Ранее IT-специалист Арсений Поярков назвал самые уязвимые для хакерских атак сайты, писал NEWS.ru.
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