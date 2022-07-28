Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к военному столкновению с США Ким Чен Ын: КНДР готова к любым столкновениям с армией США

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Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США. При необходимости Пхеньян даже мобилизует «ядерные средства сдерживания», отметил он в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны, сообщает агентство Yonhap.

Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США, — сказал лидер республики.

Он пригрозил «большим кризисом», который станет возможным, если в Вашингтоне «продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы» КНДР и посягать на ее безопасность.

Ким Чен Ын высказался и по поводу концепции превентивного удара Южной Кореи, которую назвал ошибочной.

Подобная опасная попытка вызовет суровое наказание и приведет к краху режима [президента] Юн Сок Еля и его армии, — подчеркнул лидер КНДР.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне заявило: совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут перерасти в новый конфликт. В ведомстве считают, что на Корейском полуострове не могут быть реализованы гарантии мира, пока там остается военный контингент США.