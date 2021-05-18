Ким Чен Ын запретил джинсы-скинни из-за риска свержения режима

https://static.news.ru/photo/c111a3ac-b7ce-11eb-8b64-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опасается, что проявление индивидуализма во внешнем виде молодёжи может угрожать политическому строю и в итоге приведёт к свержению устоявшегося режима. Об этом пишет Daily Mirror.

Руководитель страны принял решение запретить рванные джинсы и джинсы-скинни. Теперь появление в них в общественных местах будет рассматриваться как признак угрозы общественному строю. Кроме того, жителей страны ограничили в выборе стрижек.

Ким Чен Ын считает, что Запад может негативно повлиять на молодежь, что приведёт к краху его режима. Чтобы не допустить разброда в обществе, политик даже издал декрет, по которому приверженных экстравагантной моде людей нужно отправлять в трудовые лагеря.

Государственная ежедневная газета «Нодон синмун» призвала поддержать меры, введённые Ким Чен Ыном. Отмечается, что страна может разрушиться из-за капиталистического образа жизни независимо от её экономической и оборонной мощи. Гражданам следует придерживаться северокорейского образа жизни и опасаться даже малейших признаков капитализма.

Ранее Ким Чен Ын заставил фермеров собирать собственную мочу. Это произошло из-за катастрофической нехватки в стране удобрений. Китай приостановил торговлю с КНДР из-за пандемии, поэтому Пхеньян перестал получать ряд необходимых товаров для сельского хозяйства. Из-за возникших трудностей власти Северной Кореи были вынуждены прибегнуть к подобным мерам. Страна готовиться к посевному сезону, поэтому проблемы с удобрениями следует решить как можно скорее.