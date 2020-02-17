Сотрудники подразделения Бюро иммиграции Филиппин, занимающегося поиском беглых преступников, 6 февраля арестовали 36-летнюю гражданку России Юлию Убу. Женщина была задержана в кондоминиуме, где проживала, в городе Макати.
Представитель бюро Джейме Моренте сообщил, что российские власти обратились к филиппинским коллегам с просьбой помочь установить местонахождение и экстрадировать Убу на родину. В азиатской стране женщина находилась с июля 2019 года, она прилетела в Манилу как турист,
В ближайшее время задержанную отправят в РФ, где её будут судить по делу о мошенничестве в крупном размере. Россиянку — создательницу Ассоциации туриндустрии Ульяновской области — подозревают в хищении более 260 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что из Швеции в Россию был доставлен Евгений Глазков, обвиняемый в хищении около 50 млн рублей у страховых компаний.
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