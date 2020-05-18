Эксперты спрогнозировали рост оборонного бюджета Китая

https://static.news.ru/photo/88850fc6-98fb-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/Xinhua/Global Look Press

Столкнувшийся с усиливающимся военным давлением со стороны Соединённых Штатов Китай в 2020 году, скорее всего, снова увеличит свой военный бюджет. Рост расходов КНР на оборону спрогнозировали эксперты.

О бюджете будет объявлено 22 мая на открытии ежегодного заседания парламента. В 2019 году рост расходов на оборону в Китае составил 7,5%. В первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса в городе Ухань китайская экономика сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает Reuters.

По словам профессора политологии Шанхайского университета транспорта Се Юэ, оборонный бюджет Китая определённо увеличиться. Предсказать, будет ли он расти с большей или меньшей скоростью, по мнению специалиста в области безопасности, сложно.

С точки зрения национальной безопасности, Китай должен показаться сильным на Западе, особенно в Соединённых Штатах, которые оказывают большее давление на КНР на всех фронтах, в том числе в военном отношении, — пояснил эксперт.

Декан школы государственного управления Пекинского педагогического университета Тан Женву считает, что власти могут сократить расходы в любых сферах, но не в военной. В китайском Министерстве обороны на запрос агентства о комментарии не ответили.

Специалисты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) сообщили, что в 2019 году военные расходы в мире составили $1917 млрд (рост на 3,6%), писал NEWS.ru.