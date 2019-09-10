https://static.news.ru/photo/4a5c20a4-d3a3-11e9-bada-fa163e074e61_660.jpg Джек Ма Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель и глава китайской Alibaba Джек Ма официально уволился с поста председателя совета директоров.

По данным Bloomberg , его место займёт гендиректор Дэниел Чжан. Однако, как предполагают эксперты, основатель компании продолжит играть серьёзную роль в принятии важных решений.

Ранее News.ru писал, что 55-летний китайский бизнесмен решил уйти на пенсию и заняться благотворительностью в образовательных проектах. Своё решение Ма объяснил тем, что деловая среда в Китае становится всё более неблагоприятной, а государство стало чаще вмешиваться в работу частных компаний.

Бывший учитель английского языка, в 1999 году Джек Ма основал торговую интернет-площадку Alibaba. По данным на январь 2018 года, капитализация компании достигла $500 млрд. Ма является самым богатым жителем Китая, его состояние оценивается в $40 млрд.