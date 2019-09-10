Основатель и глава китайской Alibaba Джек Ма официально уволился с поста председателя совета директоров.
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Ранее News.ru писал, что 55-летний китайский бизнесмен решил уйти на пенсию и заняться благотворительностью в образовательных проектах. Своё решение Ма объяснил тем, что деловая среда в Китае становится всё более неблагоприятной, а государство стало чаще вмешиваться в работу частных компаний.
Бывший учитель английского языка, в 1999 году Джек Ма основал торговую интернет-площадку Alibaba. По данным на январь 2018 года, капитализация компании достигла $500 млрд. Ма является самым богатым жителем Китая, его состояние оценивается в $40 млрд.