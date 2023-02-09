Дочь Кима поприветствовала ядерные ракеты: в Пхеньяне прошел ночной парад 9-осный транспортный ракетный комплекс провез по площади до сих пор совершенно неизвестную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency

Северокорейские СМИ 9 февраля рассказали в подробностях о состоявшемся в Пхеньяне накануне вечером крупном военном параде, посвященном 75-летию основания Вооруженных сил КНДР. Страна чучхе не обманула ожидания зарубежных специалистов: на мероприятии было показано большое количество неизвестной до этого военной техники КНДР, включая межконтинентальные ракеты, подразделения тактического ядерного оружия, танки и многое другое. На параде присутствовал и лидер страны Ким Чен Ын, который снова появился с женой и 12-летней дочерью Ким Чжу Э.

Надо признать, что иностранные наблюдатели, которые задолго до нынешнего мероприятия начали выдвигать предположения касательно парада, сумели угадать многие детали мероприятия.

Парад начался в среду вечером, когда в Пхеньяне уже стемнело. В 20:30 по местному времени стартовали предварительные мероприятия, они длились около часа, а затем уже был сам парад, который также занял один час. Похоже, что это уже становится традицией для КНДР — проводить парады в темное время суток, когда всё выглядит более красочно, грандиозно плюс позволяет усилить эффект впечатляющим салютом.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency Люди смотрят телевизионный экран, показывающий выпуск новостей с изображением северокорейского военного парада, проведенного в Пхеньяне в честь 75-летия основания вооруженных сил, на железнодорожной станции Йонсан в Сеуле

Впрочем, не световые эффекты были той частью парада, которая интересовала экспертов больше всего. Их внимание привлекала военная техника КНДР. И тут Страна чучхе дала много тем для анализа и размышлений зарубежным военным специалистам.

Самой примечательной техникой на параде стали межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), коих даже по меркам Северной Кореи на этот раз было необычно много. Была показана до сих пор совершенно неизвестная твердотопливная МБР, которую вез девятиосный транспортный ракетный комплекс. Согласно оценкам, длина ракеты составила 22–24 метра. Если у КНДР действительно появилась такая МБР, то это означает серьезные проблемы для всех потенциальных противников, в первую очередь для США. Дело в том, что до сих пор у КНДР были только жидкотопливные МБР, которые более требовательны к уходу и куда более уязвимы для возможных ударов противника. Твердотопливные системы более мобильны, могут храниться в готовом к старту состоянии долгое время, что затрудняет их предварительное выявление и уничтожение. Эксперты тут же вспомнили, что в 2017 году КНДР показывала меньшую по размерам твердотопливную ракету, которую многие за границей посчитали муляжом. Но получается, что работы были продолжены, и теперь у Северной Кореи есть или как минимум очень скоро будет и твердотопливная МБР. А значит, стоит ожидать новых испытаний этой системы.

Помимо новой МБР в Пхеньяне показали и другие поводы для беспокойства недругов Страны чучхе. По центральной площади северокорейской столицы проехали, по разным подсчетам, от 10 до 12 самых крупных и мощных жидкотопливных МБР КНДР «Хвасон-17», об успешном испытании которых Пхеньян заявил в прошлом году. Само по себе наличие данной ракеты не было новостью, но удивило их количество. «Северная Корея на этот раз сразу показала больше МБР, чем мы когда-либо видели на ее парадах», — отметил американский эксперт по военной проблематике КНДР Анкит Панда в своем Twitter-аккаунте. В Южной Корее же подсчитали, что по площади проехало сразу больше «Хвасон-17», чем их видели в общей сложности в ходе публикаций в СМИ КНДР.

Как отметили западные эксперты, в случае оснащения этих ракет разделяющимися боеголовками и при одновременном запуске вся ПРО США не способна будет перехватить их. Было также замечено, что если раньше КНДР использовала для транспортировки МБР китайские тягачи или мобильные комплексы, которые запрещено поставлять Северной Корее из-за санкций ООН, то теперь все они были северокорейского производства — своего рода «привет санкциям».

Помимо явно адресованных США «приветов» на параде было большое количество неприятных новостей и для ближних соседей — Южной Кореи и Японии. Так, Пхеньян показал крылатые ракеты большой дальности, сверхкрупные реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также несколько видов тактических баллистических ракет малой дальности: KN-23, KN-24 и KN-25. При этом СМИ КНДР подчеркнули, что они могут нести тактические ядерные боезаряды, а в структуре Вооруженных сил КНДР были заявлены «подразделения по управлению тактическими ядерными комплексами». Если это действительно так, то получается, что КНДР вплотную приблизилась или уже начала развертывание тактического ядерного оружия (ТЯО), которое с учетом радиуса действия нацелено на нейтрализацию всего превосходства армий Японии и Южной Кореи в обычных видах оружия.

«Появление подобного подразделения является еще одним доказательством той цели, которую КНДР преследует в последние годы, — создание более мощных и при этом разнообразных видов ядерного оружия», — отметил старший научный сотрудник сеульского Форума по обороне и безопасности Кореи Син Чжон У.

КНДР до сих пор еще не проводила испытания ТЯО, но можно предположить, что это произойдет в ближайшее время, а потом возле границы с Южной Кореей появятся прошедшие на параде системы с тактическими ядерными боеголовками.

Среди других любопытных видов вооружения на северокорейском параде можно отметить появление нового вида северокорейского танка — 152-мм САУ, а также заявление о наличии нового корпуса спецназа — до сих пор о нем не знали, и появление «полка управления и информационного контроля», который, скорее всего, является подразделением космических сил.

Южнокорейские эксперты подсчитали, что КНДР стала куда сдержаннее относиться к публикации информации о своих вооружениях. Если в ходе предыдущего парада из 152 снимков 60 были посвящены боевой технике, то теперь при практически одинаковом общем количестве (151) связанных с оружием снимков стало заметно меньше — 38.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency Люди смотрят телевизионный экран, показывающий выпуск новостей с изображением дочери лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чжу Э на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию со дня основания вооруженных сил

Помимо чисто военно-технической темы было кое-что интересное в поведении лидера КНДР Ким Чен Ына. Как и ожидалось, он появился на параде, но речь не произнес. При этом он снова привел с собой как супругу Ли Соль Чжу, так и 12-летнюю дочь Ким Чжу Э, которая за день до парада посещала с отцом и матерью генералов, и ее фотографии были размещены в официальных СМИ. И снова девочка была показана так, чтобы был очевиден ее особый статус. Отец ее вел рядом с собой, держа за руку, тогда как супруга Ли Соль Чжу шла на шаг позади, а после нее уже следовали высшие военные чины. В ходе парада дочь также значительную часть церемонии стояла рядом с папой, тогда как жена Кима опять находилась на удалении. Ее вновь назвали как «любимым», так и «уважаемым ребенком», причем «уважаемый» в официальных публикациях КНДР используется только для вождей. Именно так — «уважаемый» — Ким Чен Ына называли СМИ Северной Кореи после смерти отца в 2011 году и до официального формального назначения Кима на высший пост. Это снова добавило оснований для спекуляций по поводу того, что девочку, возможно, готовят к тому, чтобы возглавить КНДР после Ким Чен Ына. Впрочем, по этому поводу споры продолжаются, но очевидно, что к 12-летней дочери вождя в КНДР теперь относятся по-особенному и сопровождают ее появление куда большими почестями, чем «простого» ребенка лидера.

По поводу же самого вождя можно сказать, что он демонстрировал, если верить опубликованным снимкам, прекрасное расположение духа — часто улыбался, смеялся, активно общался с дочкой и генералами. Одет же он был так, что сразу напомнил его деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Высока вероятность, что такие ассоциации также провоцируются намеренно. В Северной Корее эпоху правления Ким Ир Сена вспоминают как «хорошие, добрые времена», тогда как время руководства Ким Чен Ира с 1994 по 2011 год сопровождалось для КНДР лишениями и трудностями.

Сеул