Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что в стране выявлено восемь новых случаев заражения COVID-2019. Общее число пациентов с коронавирусом возросло до 58 человек, 15 из них уже прошли лечение и были выписаны из больниц.
Как отмечается, часть заражённых людей никогда не были в Китае, где произошла вспышка вируса нового типа.
Семеро из остающихся в госпиталях 43 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, так как их состояние оценивается как критическое.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сингапуре среди подхвативших коронавирус оказалась двухлетняя малышка. Девочка была эвакуирована из Ухани 30 января и оставалась на карантине до 10 февраля, когда врачи подтвердили инфицирование.
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