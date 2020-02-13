https://static.news.ru/photo/27d71e0c-4e65-11ea-a279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что в стране выявлено восемь новых случаев заражения COVID-2019. Общее число пациентов с коронавирусом возросло до 58 человек, 15 из них уже прошли лечение и были выписаны из больниц.

Как отмечается, часть заражённых людей никогда не были в Китае, где произошла вспышка вируса нового типа.

Семеро из остающихся в госпиталях 43 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, так как их состояние оценивается как критическое.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сингапуре среди подхвативших коронавирус оказалась двухлетняя малышка. Девочка была эвакуирована из Ухани 30 января и оставалась на карантине до 10 февраля, когда врачи подтвердили инфицирование.