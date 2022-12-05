CentralAsia: в КНР казнили чиновников, спровоцировавших протесты в Монголии CentralAsia: в Китае казнили чиновников, укравших угля на $12,9 млрд и спровоцировавших протесты в Монголии

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

В Китае казнили четырех чиновников, причастных к краже угля из Монголии, пишет CentralAsia. По данным портала, количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от полученных китайской стороной объемов. В публикации говорится, что имена казненных чиновников были озвучены властям Монголии.

Китайская сторона казнила должностных лиц <...> и отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру [Монголии] Оюун-Эрдэну Лувсаннамсраю, — утверждается в сообщении источника.

В связи с кражей угля в Монголии проходят многочисленные протестные акции. Граждане требуют назвать имена похитителей топлива и наказать их. Общая стоимость украденного угля может составлять 44 трлн тугриков ($12,9 млрд).

Ранее сообщалось, что в Монголии акция протеста переросла в попытку штурма здания правительства в Улан-Баторе. Монгольское правительство просит китайские власти подключиться к расследованию угольного дела. Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.

23 ноября в китайском городе Чжэнчжоу начались протесты на заводе Foxconn, который считается крупнейшим в мире предприятием по производству телефонов iPhone. Bloomberg сообщил, что из-за протестов производство смартфонов iPhone 14 в 2022 году упадет на 20%. Вместо запланированных 92 млн единиц Apple выпустит 76 млн.